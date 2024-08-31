Підписувати папери не обов’язково: юрист пояснив, якими бувають трудові договори в Україні

Конституція гарантує кожному українцю право на працю. Трудові відносини у нашій країні передбачають виконання працівником роботи за винагороду під керівництвом роботодавця. Ключовим документом, що регулює ці відносини є трудовий договір.
РБК-Україна дізналося у керуючого партнера юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максима Боярчукова, які форми трудових договорів існують в Україні та який з них краще обрати.
Юрист зазначає, що відповідно до глави 16 Цивільного кодексу України, трудові договори можуть укладатися як в усній, так і в письмовій формі. Кодекс законів про працю України (КУзПП) не забороняє укладення трудового договору в усній формі. Стаття 24 КУзПП передбачає, що трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі, але це "як правило" не означає, що договір завжди повинен бути письмовим.
Письмова форма трудового договору. Попри те, що трудові договори можуть укладатися в усній формі, законодавство містить кілька випадків, коли письмова форма є обов'язковою. Стаття 24 КУзПП передбачає, що письмова форма трудового договору є обов'язковою у більшості випадків, що відповідає законодавчим ініціативам щодо закріплення виключно письмової форми договорів.
Водночас багато працівників не підписують ніяких документів при влаштуванні на роботу. Відповідно до частини 1 статті 207 Цивільного кодексу, правочин вважається укладеним у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований у документах або електронних листах, якими обмінюються сторони. Наприклад, заява працівника про прийняття на роботу та наказ керівника про прийняття є документами, що формують правову основу трудового договору. Ці документи разом із внутрішніми актами підприємства становлять повноцінний трудовий договір.
Трудовий контракт. Окрему увагу слід приділити трудовому контракту, який є особливою формою трудового договору. Згідно зі статтею 21 КУзПП, контракт визначає строк дії, права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, а також умови розірвання договору. Контракт відрізняється від загальних внутрішніх актів тим, що він регулює взаємовідносини між роботодавцем та конкретним працівником.
Максим Боярчуков зазначає, що стаття 628 Цивільного кодексу України надає сторонам право включати в документи елементи, характерні для інших видів договорів.
При класифікації трудових договорів варто враховувати, що на практиці вони часто містять елементи, властиві різним типам правочинів. Незважаючи на це, аналіз положень КУзПП дозволяє класифікувати трудові договори за традиційними видами.
За часом дії договору:
За кількістю робочого часу:
За місцем виконання трудових обов'язків:
Юрист говорить, що однозначно визначити, який вид договору зручніше для роботодавця, а який – для працівника неможливо. Усе залежить від особливостей робочого процесу та суб'єктивного ставлення людей до того чи іншого виду організації праці.
Безумовно, для працівника найбільш вигідним буде трудовий договір, який передбачає можливість дистанційної роботи з гнучким графіком, соціальним пакетом і конкурентною заробітною платою. Водночас в інтересах роботодавця укласти договір із фіксованим робочим часом, можливістю понаднормової роботи на території роботодавця, а також із використанням технічних засобів працівника за умови мінімальної оплати такої праці.
"Проте все це крайнощі, будь-який договір – це досягнення домовленості між його сторонами. У разі якщо роботодавець та працівник не досягнуть домовленості, то трудові відносини попросту не виникнуть", – вважає Максим Боярчуков.
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