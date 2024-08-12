Зарплатные секреты: почему в компаниях запрещают обсуждать уровень оплаты труда

Когда мы устраиваемся на новую работу, часто нам интересно, какую заработную плату получают коллеги и как руководство оценивает нас самих. Однако обсуждать, как оплачивают ваш труд иногда не просто не нравственно, но и запрещено в компании.

РБК-Украина узнала у HR-менеджера аутсорсинговой компании Nota Group Екатерины Ященко , почему не стоит обсуждать зарплаты с коллегами и почему иногда это даже запрещают делать.

Политика неразглашения уровня зарплат среди работников является распространенной практикой во многих компаниях. Владельцы бизнеса и СЕО часто самостоятельно решают, насколько прозрачной должна быть информация внутри организации. Однако когда речь идет об обсуждении зарплат в коллективе, большинство компаний выбирают политику конфиденциальности. Этот подход имеет несколько веских причин.

Производительность новых сотрудников

Одной из основных причин, почему компании скрывают информацию о зарплатах, необходимо защитить интересы новых сотрудников и тех, кто уже работает долгое время.

Первые месяцы работы новичка обычно сопровождаются адаптацией к новым условиям, коллективу и бизнес-процессам. Производительность нового сотрудника может быть ниже, чем у опытного специалиста, занимающего аналогичную должность в течение длительного времени.

"Если зарплата у новичка и опытного работника одинакова, это может вызвать недовольство среди опытных работников, которые вносят больший вклад в компанию", – отмечает HR-менеджер аутсорсинговой компании Nota Group.

Различные нагрузки и дополнительные обязанности

Еще одной причиной неразглашения информации о зарплатах является то, что разные работники могут иметь разную нагрузку, выполнять дополнительные проекты или совмещать несколько должностей. Такие дополнительные обязанности могут сопровождаться увеличением зарплаты.

Однако, поскольку распределение проектов с одинаковой нагрузкой на нескольких работников практически невозможно, это может привести к недоразумениям и конфликтам в коллективе, если зарплаты будут обсуждаться открыто, отмечает Екатерина Ященко.

Разница в стоимости найма специалистов

На рынке труда зарплаты на одну и ту же должность могут меняться со временем. Кадровый голод и конкуренция за таланты вынуждают работодателей повышать оклады, чтобы привлечь новых специалистов. Это означает, что работники, пришедшие в компанию в разные периоды, могут получать разную зарплату, даже занимая одну и ту же должность.

Хотя это логично с точки зрения процесса найма, для долговременных сотрудников это может выглядеть несправедливо, если они узнают о разнице в зарплатах.

Преимущества политики конфиденциальности

Более рациональным решением для бизнеса является стратегия необсуждения зарплат, поскольку это значительно облегчит работу как менеджмента, так и самих работников.

"Менеджеру не придется объяснять почему зарплата отличается, а сами работники будут заниматься своей работой, а не обсуждением зарплат коллег", – говорит Екатерина Ященко.

В то же время, регулярный пересмотр зарплат работников может быть эффективным способом поддержания мотивации и удовлетворения сотрудников. Это не только демонстрирует заботу компании о своих работниках, но и снижает риск поиска альтернативных вариантов трудоустройства.