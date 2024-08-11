Идеальный кандидат: как составить резюме, которое точно привлечет внимание работодателей

РБК-Украина узнала у HR-менеджера аутсорсинговой компании Nota Group Лили Осауленко , каким должно быть идеальное резюме, которое не сможет оставить равнодушным ни одного работодателя.

Грамматические ошибки, неформальные фотографии, а также отсутствие информации об опыте и навыках могут мгновенно оттолкнуть рекрутера. К сожалению, многие кандидаты не уделяют должного внимания оформлению резюме, что значительно уменьшает их шансы на успешное трудоустройство.

Для тех, кто стремится выделиться среди других кандидатов и получить желаемую вакансию, важно помнить несколько моментов оформления резюме.

Четкое определение целевой должности

Первое, что стоит сделать – это определиться, на какую именно должность вы претендуете. Если в резюме вы указываете, что рассматриваете разные должности с кардинально отличным функционалом, это может создать впечатление, что вы не уверены в своих карьерных целях.

"Когда вы в резюме указываете, что рассматриваете разные должности с кардинально противоположным функционалом и сферой деятельности (например, бухгалтер и HR), то у работодателей создается впечатление, что вы не знаете, чего хотите от работы и в любой момент можете принять решение кардинально сменить профессию, а для работодателей – это риск", – отмечает Лиля Осауленко.

Ознакомление с актуальными вакансиями

После определения желаемой должности полезно ознакомиться с актуальными вакансиями на job-сайтах. Это поможет понять, какие навыки и опыт наиболее ценны для работодателей в вашей сфере. Указав в своем резюме соответствующий опыт, вы увеличите свои шансы на положительный отклик.

Описание опыта и профессиональных навыков

HR-менеджер аутсорсинговой компании Nota Group советует подробно описывать свой опыт работы, профессиональные навыки и выполняемый функционал. Рекрутеры в первую очередь обращают внимание на эти параметры, чтобы определить, подходит ли кандидат на ту или иную вакансию. Описание должно быть лаконичным, но информативным.

Включение всего опыта работы

Не ограничивайтесь только официальными местами работы. Важно отметить и неофициальный опыт, если он отвечает должности, на которую вы претендуете. Для работодателя важно, чтобы вы обладали нужными навыками и опытом, вне зависимости от того, как вы были оформлены на предыдущей работе.

Структурированность и четкость

Структурированное резюме значительно упрощает процесс его восприятия. Лиля Осауленко советует использовать следующий формат:

Должность

Название компании

Время работы с ___ по ____

Выполняемый функционал:

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- ____ - ____ - ____ - ____ Результаты работы (по возможности):

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"Опыт в резюме описывается в хронологической последовательности от последнего места работы до первого. Если за свой стаж у вас было много разных работ и их описание может занять более 3-х страниц А4, советую указать только последние 3-5 мест работы", – отмечает HR-менеджер.

Учебные курсы и программы

Современный рынок труда не всегда требует наличия высшего образования в конкретной области. Однако прохождение офлайн или онлайн курсов и других обучающих программ всегда будет плюсом. Обязательно указывайте его в резюме.

Выбор фотографии

Фотография в резюме – важная часть вашей презентации. Следует выбирать изображение в деловом стиле с положительным выражением лица. Избегайте неформальных фото, которые могут вызвать негативное впечатление у работодателя.

Указание на пожелания к работе

Если у вас есть конкретные пожелания относительно условий работы (график, формат работы, расположение офиса, уровень зарплаты), не стесняйтесь указать их в резюме. Это позволит сэкономить время как вам, так и работодателю, отсеяв неподходящие предложения, советует Лиля Осауленко.