"Подпишите петицию". Украинцев предупредили о новой циничной схеме мошенников: что надо знать

Кибермошенники придумали новую циничную схему, которая позволяет им получить доступ к персональным данным украинцев и их аккаунтам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Как работает схема "Электронные петиции"

Людям рассылают сообщения с просьбой подписать петицию о присвоении почетного звания, а ссылка перебрасывает на фейковую страницу. Там нужно ввести авторизационные данные, после этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.

"Нужно обращать внимание на домен сайта, там должно быть gov.ua - и именно в такой последовательности. Это говорит о том, что данный сайт является правительственным и официальным, вводить на нем свои данные безопасно. Все остальные сайты являются фишинговыми, или такими, которые имитируют работу правительственных ресурсов и вводить на них свою персонально информацию категорически запрещено", - говорит начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгений Дороганов.

В МВД отмечают, что подозрительные сообщения с незнакомых номеров или адресов могут быть частью аферы.

Так выглядит правительственный сайт с настоящими петициями (скриншот)

Что делать, если получили подозрительное сообщение

Правоохранители призывают придерживаться следующего алгоритма в случае получения подозрительных ссылок:

не переходите по ссылке;

не вводите личные данные;

проверяйте официальные источники;

сообщайте о таких случаях киберполицию.

Добавим, если вы таки стали жертвой мошенников, то следует обратиться в киберполицию, написав на электронный адрес: callcenter@cyberpolice.gov.ua, или позвонить по телефону 0 800 505 170. Также можно написать заявление на почтовый адрес: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, ул. Бориспольская 19, г.