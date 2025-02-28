Подписание сделки по редкоземам между Украиной и США отменили

По данным издания, в одном из помещений Белого дома уже "все подготовили" к подписанию соглашения о редкоземах. Но планы изменились после перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

При этом представитель Белого дома рассказал, что Украина будет решать, можно ли перенести встречу, пока Зеленский остается в США.

Как появилась идея и какие условия изначально выдвигали США

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский представил украинский план победы, в одном из них говорилось, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США.

Он отметил, что залежи критических ресурсов вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия - являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

Речь идет в частности об уране, титане, литии, графите и других стратегически ценных ресурсах. Президент заявил, что Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности ЕС и с другими партнерами в мире - заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

При этом, как писало Financial Times, этот пункт был фактически разработан для Трампа и должен был его заинтересовать. Что в итоге и произошло. Американский президент быстро подхватил эту тему, но начал продвигать в максимально выгодной для себя плоскости.

Так, в начале февраля глава Белого дома заявил о намерении договориться с Киевом о сделке, которая бы обеспечила доступ США к редкоземельным металлам Украины. Трамп заявлял, что хочет "возместить" оказанную Киеву помощь, объем которой, по его словам, якобы составляет "500 млрд долларов". Впоследствии эту цифру он уменьшил до 350.

11 февраля первоначальный вариант соглашения привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Требования со стороны США включали 100% владения инвестиционным фондом и сумму в 500 млрд. Глава государства отказался подписывать такой документ, отметив, что он не отвечал украинским интересам.

Зеленский пояснил, что предоставленная США помощь составила не 500 и не 350 млрд долларов, а около 100 млрд. Более того, он добавил, что Киев не будет признавать ее как "долг", ведь договорился с тогдашней администрацией президента США Джо Байдена, что это была грантовая помощь.

Это вызвало критику в Вашингтоне, после чего были резкие заявления Трампа в адрес Зеленского. Впрочем, впоследствии украинской и американской стороне все же удалось доработать документ, который стал приемлемым для Киева.

"Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни 500 миллиардов, ни о других каких-то долгах. Кроме того, удалось убрать пункт о возмещении следующей будущей помощи 2 доллара за 1", - заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

В чем суть соглашения и что будет дальше

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, документ называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие.

Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Но то, как именно будет работать этот фонд, будут согласовывать на следующих переговорах.

Первое рамочное соглашение предусматривает, что Украина будет вносить в фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, которые есть в государственной собственности, а также соответствующих объектов инфраструктуры Украины.

США также со своей стороны будут делать соответствующие взносы. Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины, от США в развитие Украины, в восстановление, в безопасность. Фондом будут управлять правительства обеих стран. Все решения будут приниматься только по решению обоих участников. Отмечается, что украинские недра и ресурсы принадлежат Украине и не передаются Штатам.

По словам Шмыгаля, в документе прописан пункт о гарантиях безопасности. В нем говорится, что это предварительное соглашение входит в архитектуру соглашений, которые уже подписаны с США.

В случае подписания соглашения стороны должны будут создать делегации для наработки проекта следующего, более детального соглашения, которое оформят как международный договор. Документ потребует утверждения правительством и парламентом. В этом более широком соглашении будет прописана вся конкретика, как будет работать данный фонд.

"Следующие шаги - это подписание и создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться правительством. Она получит соответствующие директивы. Далее будет происходить межправительственная работа по наработке проекта о создании инвестиционного фонда", - рассказывал Шмыгаль.

Однако главным из аспектов для Украины в сотрудничестве с США остаются гарантии безопасности. Как писало издание Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Зеленский не намерен подписывать следующее соглашение с США о полезных ископаемых, которое наступит после рамочного, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.