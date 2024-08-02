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Поджигали ж/д объекты возле границы. СБУ разоблачила группу диверсантов

Чернигов, Пятница 02 августа 2024 13:32
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Поджигали ж/д объекты возле границы. СБУ разоблачила группу диверсантов Фото: СБУ задержала диверсантов в Черниговской области (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины разоблачила группу диверсантов. Они по указаниям ФСБ поджигали объекты железной дороги возле границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Группа диверсантов была нейтрализована в Черниговской области. Диверсанты по заказу спецслужб РФ пытались уничтожить объекты "Укрзализныци" в приграничных районах.

По данным СБУ, поджигая релейные шкафы и сигнальные установки, оккупанты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую.

В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легкие деньги" в Telegram-каналах, где позже были завербованы российской спецслужбой.

Диверсанты сначала искали локации железнодорожного энергооборудования, а после "согласования" поджигали их. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа. После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места диверсий.

СБУ задержали диверсантов "по горячим следам". Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия). Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: в Черниговской области разоблачили диверсионную группу (ssu.gov.ua)

Недавно СБУ сообщала, что в Одесской области разоблачили диверсанта, который планировал поджог на "Укрзализныце".

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала российского агента в Винницкой области. Он искал склады оружия и боеприпасов, чтобы передать координаты оккупантам. Россияне планировали нанести удары по целям.

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Служба безопасности Украины Укрзализныця Черниговская область
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