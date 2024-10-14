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Устанавливали камеры для корректировки обстрелов. СБУ задержала предателей

Понедельник 14 октября 2024 10:36
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Устанавливали камеры для корректировки обстрелов. СБУ задержала предателей Фото: СБУ задержала предателей, устанавливавших скрытые камеры для корректировки обстрелов (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще двух агентов российских спецслужб. Предатели устанавливали скрытые камеры для корректировки огня в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Оба предателя были завербованы врагом еще летом этого года, когда искали быстрых заработков в Telegram-каналах. Основными целями спецслужб были аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ), тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

Сначала агенты находили "нужные" объекты, после чего устанавливали и замаскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов, к ним присоединяли внешние аккумуляторы.

Фото: СБУ задержала предателей, устанавливавших скрытые камеры для корректировки обстрелов (t.me/SBUkr)

"Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи "нужных объектов". Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия «прилетов», а также корректировать повторные или планировать новые атаки", - пишет СБУ.

Предатели были задержаны на «горячем», когда они составляли шпионское устройство вблизи военного объекта.

Что грозит

Обоим предателям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рядах Национальной гвардии Украины разоблачили "крота", который "сливал" данные о полетах самолетов в Сумской области.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация Полтавская область Сумская область
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