Поджог военной базы и первые погибшие: протесты в Иране обостряются

База ополчения Басидж в городе Ченар вблизи Асадабада в провинции Хамедан подчиняется "Корпусу стражей исламской революции" и десятилетиями использовалась режимом для жестокого подавления массовых выступлений.

Событие стало одним из самых радикальных эпизодов нынешней волны протестов. В разных городах страны люди выходят на улицы, несмотря на закрытые магазины, баррикады и слезоточивый газ, скандируя антиправительственные лозунги.

То, что сначала было реакцией на бешеную инфляцию и обвал национальной валюты, быстро переросло в открытую критику всего политического режима. По сообщениям местных источников, миллионы иранцев уже присоединились к протестам.

"Это последняя битва - Пехлеви вернется", - в публичном пространстве все чаще появляются лозунги в поддержку возвращения монархии Пехлеви.

Власти также подтвердили нападение на офис губернатора в городе Фаса на юге Ирана.

По данным судебного информационного агентства Mizan, группа лиц повредила здание администрации, что свидетельствует о росте масштабов и координации протестных действий.

Кроме того, погибли по меньшей мере три человека, среди которых сотрудник сил безопасности.

Протесты охватывают всю страну

Массовые выступления начались в минувшие выходные после того, как торговцы "Большого базара" в Тегеране массово закрыли свои магазины. Этот шаг имеет особое значение - базар традиционно является не только экономическим центром, но и важным политическим символом.

Призывы к закрытию рынков быстро поддержали предприниматели в других городах - в частности в Ширазе, Керманшахе, Кешми и ряде провинций. Протесты распространились на университеты и центральные районы городов, становясь все более политизированными.

Силы безопасности в ответ применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции.

В то же время официальные иранские СМИ освещают события крайне ограниченно. Есть подтверждение, что студенты и молодежь подвергались насилию. Стало известно, что массовые протесты привели к человеческим жертвам.

Ситуация в Иране обостряется из-за того, что к протестам присоединились группы, которые ранее были опорой режима. "Базарии" - торговцы исторических рынков - в 1979 году сыграли ключевую роль в Исламской революции, финансово и организационно поддерживая духовенство и аятоллу Хомейни.

В течение десятилетий эта сеть была стабилизатором исламистской системы власти.

На фоне событий из изгнания к иранцам обратился кронпринц Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Он поддержал протесты, призвал силовиков не выступать против собственного народа и назвал нынешний момент историческим шансом для перемен.