Подозреваемому в теракте в Буче избрали меру пресечения: что он сказал в суде

Угрозы дроном и 25 тысяч за взрыв

На суде подозреваемый рассказал, что познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии тот начал угрожать: сказал, что знает, где находится его мать - она сейчас в зоне боевых действий, - и якобы следит за ней с дрона.

Условие было простое: заложить взрывчатку - и мать останется живой. За каждое "задание" обещали по 25 тысяч гривен.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая без права залога.

Что произошло в Буче

23 марта около 05:35 на линию 112 поступило сообщение от местной жительницы - взрыв на одной из улиц города. Когда туда прибыли спасатели, раздался второй взрыв. Двое правоохранителей получили ранения.

Оба устройства Тимченко изготовил самостоятельно по полученным инструкциям и оснастил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Одно спрятал под скамейкой у подъезда, второе - рядом с мусорным контейнером.

Полиция и СБУ задержали подозреваемого уже через два часа после инцидентов.