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Подозреваемого в поджоге дома Стармера могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram

Фото: подозреваемого в поджоге дома Стармера могли завербовать через Telegram (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Романа Лавриновича, которого подозревают в поджоге имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера, могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Радио "Свобода".

Журналисты издания установили, что в течение 2022-2025 годов Лавринович активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне - преимущественно в сфере строительства и гостиничного бизнеса.

Последнее сообщение о поиске заработка в одной из таких групп он оставил 3 мая - за пять дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером. А последний раз в Telegram Лавринович заходил в ночь на 13 мая - за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают со Стармером.

Лавринович в основном интересовался вакансиями разнорабочего на строительстве и в гостиничной сфере, указывая, что имеет документы SCSC - удостоверение, подтверждающее квалификацию и знания по охране труда для работы на строительстве в Британии.

В частности, 2 мая в группе "London UA" он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты". Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват". Журналисты обратили внимание, что Юрий добавился в "London UA" за несколько дней до этого диалога.

К подобным выводам, что цифровой след Романа Лавриновича создает основания предполагать "о попытках вербовки россиянами", также пришли журналисты разведывательного агентства Molfar.

 

Поджоги имущества Стармера в Лондоне

В начале мая в Лондоне произошла серия поджогов имущества и жилья премьер-министра Великобритании Кира Стармера, к которым имели причастность двое граждан Украины.

Так, в Лондоне произошел пожар в доме семьи премьер-министра в Тафнелл-парке, пожар автомобиля на той же улице и пожар в доме в Ислингтоне, которым Стармер владел в 1990-х годах.

В результате пожара в доме премьера в Тафнелл-парке никто не пострадал, но был поврежден подъезд к дому. Глава правительства с семьей проживал по этому адресу до того, как переехал в правительственное здание на Даунинг-стрит.

Впоследствии правоохранители задержали четырех подозреваемых в поджогах. Трех подозреваемых оставили под стражей до следующего рассмотрения в суде Олд-Бейли, назначенном на пятницу, 6 июня. Британские спецслужбы не исключают причастности России к серии поджогов имущества Стармера.

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Великобритания