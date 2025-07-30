Подозреваемой в покушении на Стерненко продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в совершении покушения на волонтера Сергея Стерненко, Людмиле Чимерской. Она остается под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Стерненко в Telegram.
Прокурор требовал продления срока содержания под стражей на 60 суток. Сторона обвинения заявила о якобы рисках побега подозреваемой и сокрытия от следствия, учитывая возможное наказание в виде пожизненного срока.
Суд продлил меру пресечения Людмиле Чимерской в виде содержания под стражей до 27 сентября.
Также суд продлил меру пресечения второму фигуранту в этом деле Николаю Поповичу, которого подозревают в государственной измене. Его тоже арестовали до 27 сентября.
Следствие не раскрывает детали о роли Поповича в покушении на Стерненко.
Напомним, 1 мая волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Нападающую задержали, а волонтера прооперировали.
Женщине объявили подозрение по двум статьям УКУ - государственная измена и покушение на убийство.
Как позже выяснилось, задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в Киеве. Российские спецслужбы завербовали ее в конце 2024 года. По приказу куратора она переехала в Киев и поселились в ЖК, где живет Стерненко.
Женщина следила за волонтером с середины апреля. Во время нападения она произвела несколько выстрелов, одна из пуль попала в бедро.
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