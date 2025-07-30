Підозрюваній в замаху на Стерненка продовжили запобіжний захід

Прокурор вимагав продовження терміну тримання під вартою на 60 діб. Сторона обвинувачення заявила про нібито ризики втечі підозрюваної і переховування від слідства, ураховуючи можливе покарання у вигляді довічного терміну.

Суд продовжив запобіжний захід Людмилі Чимерській у вигляді тримання під вартою до 27 вересня.

Також суд продовжив запобіжний захід другому фігуранту в цій справі Миколі Поповичу, якого підозрюють у державній зраді. Його теж арештували до 27 вересня.

Слідство не розкриває деталі щодо ролі Поповича у замаху на Стерненка.