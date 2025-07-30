Підозрюваній в замаху на Стерненка продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваній у вчиненні замаху на волонтера Сергія Стерненка, Людмилі Чимерській. Вона залишається під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Стерненка в Telegram.
Прокурор вимагав продовження терміну тримання під вартою на 60 діб. Сторона обвинувачення заявила про нібито ризики втечі підозрюваної і переховування від слідства, ураховуючи можливе покарання у вигляді довічного терміну.
Суд продовжив запобіжний захід Людмилі Чимерській у вигляді тримання під вартою до 27 вересня.
Також суд продовжив запобіжний захід другому фігуранту в цій справі Миколі Поповичу, якого підозрюють у державній зраді. Його теж арештували до 27 вересня.
Слідство не розкриває деталі щодо ролі Поповича у замаху на Стерненка.
Нагадаємо, 1 травня волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли напад. Нападницю затримали, а волонтера прооперували.
Жінці оголосили підозру за двома статтями ККУ - державна зрада на замах на вбивство.
Як пізніше з'ясувалося, затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Російські спецслужби завербували її наприкінці 2024 року. За наказом куратора вона переїхала до Києва та поселилися у ЖК, де мешкає Стерненко.
Жінка стежила за волонтером з середини квітня. Під час нападу вона здійснила кілька пострілів, одна з куль потрапила у стегно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.