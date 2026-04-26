Подозреваемый в попытке покушения на Трампа признался, в кого хотел стрелять, - CBS

Подозреваемого идентифицировали как 31-летнего Коула Аллена из города Торранс, штат Калифорния. Его задержали непосредственно на месте происшествия.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин. В зале находились президент США Дональд Трамп, первая леди, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также члены правительства, в частности глава Минфина Скотт Бессент, директор нацразведки Тулси Габбард, директор ФБР Каш Патель и другие должностные лица.

По данным источников в правоохранительных органах, задержанный мужчина после инцидента заявил, что планировал открыть огонь по чиновникам администрации Дональда Трампа. Его мотивы пока официально не раскрываются.

По информации полиции, во время инцидента прозвучало от пяти до восьми выстрелов. Подозреваемый был вооружен ружьем, пистолетом и несколькими ножами и пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт у входа в зал.

Что известно о нападавшем

По данным источников, Коул Аллен работал в репетиторской компании C2 Education в Торрансе. В декабре 2024 года он получил награду "Преподаватель месяца".

Также подтверждено, что Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году.

После инцидента правоохранители провели обыски возле дома, который, вероятно, принадлежит подозреваемому.

Какие обвинения ему грозят

Прокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что Аллену планируют предъявить обвинения в использовании огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападении на федерального служащего.

"Из того, что нам известно на данный момент, очевидно, что этот человек намеревался нанести как можно больше вреда", - отметила она.

Ожидается, что подозреваемому официально предъявят обвинение в федеральном суде в понедельник, 27 апреля.