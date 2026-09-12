Подозреваемый в атаке дронов на аэропорт Лейпцига связан с ГРУ РФ, - WELT

Журналисты получили доступ к секретным материалам расследования и пообщались с представителями немецких органов безопасности.

Издание утверждает, что получило полные имена подозреваемых, а также информацию об их въезде в Германию и последующем выезде.

Именно собранные следователями доказательства, как отмечает WELT, дали основания министру иностранных дел Иоганну Вадефулю и министру внутренних дел Александеру Добриндту заявить о причастности России к атаке.

Москва эти обвинения отвергает.

По информации немецких органов безопасности, главными подозреваемыми по делу являются гражданин Беларуси Андрей Ка. и россиянин Олег Ле.

По версии следствия, Ле. занимался подготовкой и логистикой атаки. Именно его германские органы безопасности связывают с ГРУ РФ.

Подозреваемый уже уехал в Россию

Как установили следователи, Ле. попал в Германию из-за Турции. Он прилетел в аэропорт Берлин-Бранденбург, а затем покинул страну через тот же аэропорт, вылетев в Сербию.

Сейчас мужчина снова находится в России.

По данным издания, немецкие следователи еще во время его въезда знали о возможной связи россиянина с кругами ГРУ. Однако по прибытии в страну за ним не установили наблюдения.

Как планировалась операция

Для атаки, по данным следствия, планировали использовать три дрона. Два из них, как полагают, были уничтожены еще во время взлета. Почему это произошло, пока неизвестно.

Третий беспилотник достиг самолета "Антонов", но взрыва не произошло.

Следователи считают, что в общей сложности планировалось использовать около 1,8 кг взрывчатого вещества Semtex. При этом самолет, являвшийся целью атаки, имел около 25 тысяч литров керосина.

По мнению следователей, в случае срабатывания заряда мог произойти мощный взрыв, который привел бы к разрушению части аэропорта.

Журналисты получили также ранее не опубликованные записи с камер видеонаблюдения. На них виден дрон, лежащий непосредственно рядом с самолетом "Антонов".

По данным следователей, взрывчатку спрятали в консервной банке из-под овощей. Заряд не взорвался из-за того, что детонатор не сработал.

Следователи нашли ДНК

Важную роль в расследовании сыграли следы ДНК. На антенной конструкции, которую, по данным правоохранителей, использовали для управления дронов, криминалисты обнаружили остатки перчатки со следами ДНК.

Эти следы ранее уже были зарегистрированы в Финляндии и Литве. Там Ка. фигурировал по делам об общеуголовных правонарушениях. В частности, в Финляндии его упоминали по делу о воровстве.

Кроме того, польские милиционеры связывают Ка. с поджогом строительного магазина в Лодзи летом 2024 года. Прокуратура Лодзи квалифицирует этот инцидент как саботаж.

По данным польских следователей, и по этому делу прослеживался российский след. Участие Ка. по делу об атаке в Лейпциге рассматривают как еще один возможный признак координации со стороны российских органов.

Как взрывчатка попала в Германию

По данным органов власти, взрывчатку для атаки доставили в Германию через Болгарию и Сербию.

Следователи предполагают, что ее могли перевозить в скрытых полостях грузовиков. После этого взрывчатку, вероятно, спрятали в подземных хранилищах.

Полиция обнаружила несколько возможных тайников недалеко от аэропорта Лейпцига. Выйти на них правоохранителям помог анализ данных об арендованном автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых.