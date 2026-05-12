Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах

Главное: Удар по верхушке: Экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ, что стало ключевой темой в политической повестке Украины.

Экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ, что стало ключевой темой в политической повестке Украины. Реакция Банковой: В Офисе президента стараются не комментировать ситуацию, чтобы не давать повода для спекуляций и, очевидно, надеются "пересидеть" скандал.

В Офисе президента стараются не комментировать ситуацию, чтобы не давать повода для спекуляций и, очевидно, надеются "пересидеть" скандал. Международный резонанс: Западные дипломаты видят в деле признаки работающей демократии, но опасаются внутренней дестабилизации в важный период войны.

Западные дипломаты видят в деле признаки работающей демократии, но опасаются внутренней дестабилизации в важный период войны. Политические версии: Среди политиков обсуждают версию о том, что подозрение Ермаку неслучайно совпало с откровениями Юлии Мендель, и это может быть часть внешнего давления на Украину, чтобы принудить ее к уступкам в переговорном процессе.

Новый виток "Миндичгейта", активно обсуждаемый в медиа-пространстве уже пару недель, вышел на качественно новый этап. Вечером 11 мая подозрение получил донедавна второй человек в государстве, экс-глава ОП Андрей Ермак, прямо сейчас проходит суд по избранию ему меры пресечения.

НАБУ пока обнародовало не так много новых подробностей, но подозрение Ермаку стало однозначной темой номер в политической повестке (конкурируя разве что с откровениями Юлии Мендель).

РБК-Украина пообщалось с несколькими западными дипломатами и украинскими политиками о том, как они видят последствия скандала. Почти все собеседники согласились говорить на условиях анонимности. Всех объединяет один прогноз: нынешняя серия "Миндичгейта" - точно не последняя.

Неслучайные совпадения?

"Я относился к тем, кто не верил, что подозрение Ермаку в принципе возможно. Что угодно могло быть, но подозрение - нет. Ошибался", - говорит один из депутатов от "Слуги народа".

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, что все увидят и услышат на судебном заседании по избранию Ермаку меры пресечения. Мол, тогда станет ясно, ограничатся ли на данном этапе все лишь проблемами лично для экс-главы ОП или дело пойдет дальше. И выше.

Реакцию со стороны собственно Банковой собеседник трактует как правильную с политической точки зрения.

"Ты скажешь одно слово, и уже дашь повод для дальнейших спекуляций", - говорит он.

Действительно, в Офисе президента о текущих проблемах Ермака говорят неохотно и лишь в общих словах.

"Это явно долгий и неприятный процессуальный путь, но главное, чтобы это решалось в процессуальном порядке и справедливо. Ясно, что россияне и сторонники заключения мирной сделки за счет Украины будут это использовать, они всегда такое используют. Но дело в юридической плоскости. Важно, что в Украине, в отличие от России, вообще есть такая плоскость", - говорит РБК-Украина собеседник на Банковой.

В целом, возможные последствия нового витка скандала можно рассматривать в двух аспектах. Первый - сугубо политические проблемы для нынешней власти и лично президента Владимира Зеленского.

Пока что в этой истории он не засветился в качестве отдельного фигуранта, хотя слитых в медиа материалах дела содержится много намеков на участие первого лица - и на этом уже много месяцев делают особый акцент оппоненты власти и антикоррупционные активисты.

Фото: Андрей Ермак в суде (Татьяна Демух, РБК-Украина)

В ответ во власти выбрали вполне привычную в подобных внутриполитических историях тактику - переждать и не привлекать дополнительного внимания к этому делу своими действиями или комментариями. Тактика уже доказывала свою эффективность ранее - предыдущие серии "Миндичгейта", несмотря на огромный резонанс, в сухом остатке не нанесли персонально Зеленскому серьезного имиджевого урона.

Второй аспект - то, как подозрение бывшей правой руке Зеленского и участнику множества международных переговоров может ударить по имиджу и позициям Украины на Западе.

"Стали ли эти вчерашние события имиджевым ударом по Украине? Нет. Мы, наоборот, демонстрируем, что сложные вопросы расследуются, прорабатываются, это хорошо. Здесь немаловажный момент, чтобы динамика была логична. Чтобы появилась фамилия, нашлось подтверждение, выдвинулось подозрение, избрали меру пресечения. И очень не хотелось бы, чтобы повторилась история с Миндичем и Цукерманом, которые просто пересекли границу", – говорит РБК-Украина нардеп от "Голоса" и бывший исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

По его мнению, сейчас многое зависит от оперативности следствия - если дело будет явно затягиваться, то тогда у западных партнеров действительно будут возникать вопросы о том, насколько Украина искренна в борьбе с коррупцией.

"В подавляющем большинстве все ожидали, что это должно произойти. Там уже чуть не доходило до ставок, когда будет как будет. На самом деле больше всего взбудоражило, когда были первые пленки по "Миндичгейту", сейчас уже есть эффект привыкания", - добавляет Юрчишин.

Некоторые собеседники издания, причем как среди нардепов, так и среди дипломатов, обратили внимание, что подозрение Ермаку абсолютно совпало по времени с откровениями Юлии Мендель.

"НАБУ работает. Пусть работает, только не превращает в шоу. Совместно с интервью Мендель это выглядит как "принуждение к миру", - говорит собеседник в "Слуге народа".

Его коллега по фракции в разговоре РБК-Украина тоже считает совпадения неслучайными. И вспоминает, что начало "Миндичгейта" было одновременно с активными попытками принудить Украину к уступкам в мирных переговорах, со стороны Вашингтона.

"Американцы хотят успеть к выборам показать какие-то победы, достижения. И окно возможностей для этого у них заканчивается примерно через месяц. Когда эта история с пленками и дискредитацией окружения президента вспыхнула впервые, в ноябре прошлого года, тогда появились те самые 28 пунктов. Едва ли такие совпадения возможны", - говорит депутат.

Он предполагает, что в распоряжении НАБУ и САП есть и более чувствительные материалы, которые могут касаться в том числе лично Зеленского, и прогнозирует, что они могут быть обнародованы в ближайшие недели. Хотя пока руководители НАБУ и САП говорят, что президент не фигурирует в рамках нынешнего досудебного расследования.

Плюсы и минусы

Некоторые западные дипломаты, с которыми пообщалось РБК-Украина, обратили внимание на фрагмент из обнародованных НАБУ переговоров участников схемы - когда на пленках обсуждается необходимость запускать строительство домов кооператива "Династия" в то самое время, как российские войска еще стоят под Киевом.

Как и ряд собеседников в Верховной Раде, они трактовали это как уверенность украинской элиты в победе Украины над агрессором - уверенность, заслуживающую даже некоторого уважения (хотя, безусловно, с огромной долей иронии).

"Я думаю, это убедительный сигнал о том, что Украина - функционирующая демократия, и что независимые органы, которым поручено бороться с коррупцией, явно выполняют свою работу в очень сложных, обусловленных войной, условиях. Тот факт, что даже самые влиятельные люди в стране не застрахованы от расследований и обвинений, является явным подтверждением этого", - говорит РБК-Украина один из европейских дипломатов.

В то же время, он высказывает опасения, что нынешняя серия скандала может привести к политической нестабильности внутри Украины - причем в очень важный момент.

"Я боюсь, что это может привести к внутренней дестабилизации в то время, когда Украина так успешно наносит всё больший урон российским агрессорам (например, кампания дипстрайков), и, когда, возможно, мы близки к переломному моменту в войне", - рассуждает дипломат.

Фото: Андрей Ермак в суде (Татьяна Демух, РБК-Украина)

Безусловно, противники предоставления Украине любой помощи (а таких в странах Запада тоже немало) могут использовать - и уже используют - эту историю как доказательство того, что с Украиной безгранично коррумпирована и давать ей деньги точно не стоит. Точно так, как они взяли на знамя ничем не подкрепленные рассказы Мендель о Зеленском и том, как Украина проигрывает войну россиянам.

Но в целом, говорить о том, что из-за нынешнего скандала Украина рискует остаться без западной поддержки, точно не приходится. Из-за рубежа видят ситуацию так: коррупция, тем более, в высших кругах, - это безусловно плохо; но тот факт, что в Украине не осталось "священных коров" и следователи могут добраться до любого - однозначный плюс.

"Пока что это воспринимается скорее как внутриполитические дела, которые касаются отдельных личностей. Но если в будущем мы узнаем, что коррупция затронула, скажем, сферу закупок для армии (а на пленках есть отсылки к этому), тогда последствия могут быть более серьезными в плане западной помощи для Украины", - резюмирует еще один собеседник издания в дипломатических кругах.