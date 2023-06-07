В РФ заявили об атаке на подстанцию под Курском: в двух селах нет света, ранен рабочий

Российские власти заявили о якобы атаке на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Курской области. Из-за этого в этом селе и в селе Теткино нет света, ранен рабочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области РФ Романа Старовойта.

Якобы за его словами, на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области сбросили два взрывных устройства.

"В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества", - написал он.

Старовойт также рассказал, что во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в больнице.

Атаки в Курской области

Курская область является приграничной областью РФ и граничит с Сумской областью Украины. Там в последнее время якобы постоянно сбивают дроны. В частности, недавно местная власть сообщила, что сбила БПЛА, который якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины, а до этого - британский дрон, который якобы принадлежал ВСУ.