В Москве вспыхнул пожар на заводе, где производят двигатели для самолетов МиГ, - СМИ

В Москве в ночь на 12 мая вспыхнул пожар произошедший на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадали три человека. На этом предприятии производят двигатели для самолетов МиГ", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра.

"В кабинете на втором этаже вспыхнули личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня произошло сильное задымление в помещении", - передают в сети.

Предварительно пожар уже ликвидирован, а пострадавших забрала "скорая".

Напомним, недавно под Москвой горел научно-исследовательский институт.

Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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