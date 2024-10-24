На подкуп избирателей в Молдове из России перевели почти 40 млн долларов, - глава полиции

Из России в Молдову было переведено около 40 миллионов долларов. Деньги уходили на подкуп избирателей во время выборов президента.

Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Чернеуцану заявил, что согласно материалам расследования, только в октябре накануне выборов и референдума из России в Молдову перевели более 24 млн долларов из-за приложения "Промсвязьбанка".

По данным полиции, схема подкупа избирателей с использованием "Промсвязьбанка" начала действовать в конце весны, но осенью в преддверии выборов и референдума количество трансферов увеличилось.

Приложение "Промсвязьбанка" людям помогало устанавливать боты в Telegram. Только в октябре полиция задокументировала и прекратила деятельность 97 таких роботов.

Однако, по данным полиции, 138 тысяч номеров из Молдовы все-таки успели зарегистрировать в системе.

По словам Чернеуцану, если в сентябре сумма переводов составляла 15 млн долларов, то сейчас она составляет 39 млн. За этим, по данным молдавской полиции, стоит молдавский олигарх Илан Шор.

"Важно, чтобы все наши граждане понимали, что их вовлекают в незаконную схему", - подчеркнул Чернеуцану.

На данный момент правоохранительные органы задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей. Им грозит до трех лет тюрьмы или большой штраф.