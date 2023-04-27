Россияне из артиллерии обстреляли социальный автобус, ехавший с людьми в Харьков
В среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии социальный автобус, который вез людей из Казачьей Лопани в Харьков. Обстрел производился с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.
"Вчера россияне обстреляли из крупнокалиберной артиллерии социальный автобус, который вез гражданских людей из Казачьей Лопани в Харьков", - рассказал он.
По данным военного, удары враг нанес с территории Белгородской области РФ.
"К счастью, повреждения получил только автобус, а все 36 пассажиров остались невредимыми", - констатировал он.
Как сообщалось, в среду, 26 апреля, российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.
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