Фото: россияне из артиллерии обстреляли социальный автобус, ехавший с людьми в Харьков (GettyImages)

В среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии социальный автобус, который вез людей из Казачьей Лопани в Харьков. Обстрел производился с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Вчера россияне обстреляли из крупнокалиберной артиллерии социальный автобус, который вез гражданских людей из Казачьей Лопани в Харьков", - рассказал он. По данным военного, удары враг нанес с территории Белгородской области РФ. "К счастью, повреждения получил только автобус, а все 36 пассажиров остались невредимыми", - констатировал он. Как сообщалось, в среду, 26 апреля, российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.