Подготовка сделки по дронам и доклад Буданова: Шмыгаль встретился с Келлогом

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Одной из тем обсуждений стала большая сделка по дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.
В ходе встречи начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложили американской делегации о планах врага и ситуации на фронте.
"Вместе с партнерами должно усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру", - подчеркнул Шмыгаль.
Также министр проинформировал Келлога об оборонных приоритетах Украины. Речь о наращивании производства боеприпасов и дронов, чтобы остановить российское продвижение.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено надежным гарантиям безопасности, которые сделают новую агрессию против Украины невозможной. Работу над такими гарантиями Украина продолжает вместе с партнерами.
"Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в июле премьер Украины Юлия Свириденко заявляла, что Украина готовится подписать с США большую сделку по дронам. Ожидается, что в рамках такого соглашения США закупят большую партию украинских беспилотников.
При этом несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже передала США проект соглашения. Он предусматривает производство дронов на 50 млрд долларов.
По словам главы государства, программа может заработать после завершения войны России против Украины.