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Как записать ребенка в первый класс: полный список документов и алгоритм действий

Среда 29 мая 2024 17:30
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Как записать ребенка в первый класс: полный список документов и алгоритм действий Поступление в первый класс - важный период и для детей, и для родителей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников в Украине продолжается. Если кто до сих пор этого не сделал, стоит поторопиться, ведь в некоторых регионах для этого осталось несколько дней.

РБК-Украина рассказывает, как можно записать ребенка в первый класс и какие документы для этого нужны.

Как записать ребенка в первый класс

Подать заявление на поступление в школу в Украине можно несколькими способами:

  • физически - обратившись непосредственно в выбранное учебное заведение
  • удаленно - в виде электронных или почтовых писем
  • онлайн - воспользовавшись электронной регистрацией в заведения общего среднего образования

Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться на портале "Электронная регистрация в заведения общего среднего образования"
  • выбрать заведение общего среднего образования
  • создать заявку
  • подтвердить ее документами в выбранном заведении

Как записать ребенка в первый класс: полный список документов и алгоритм действий

Как подать заявление онлайн (инфографика: school.isuo.org)

Какие документы нужны для записи в первый класс

Зачисление в учебное заведение осуществляется согласно приказу его руководителя, который выдается на основании:

  • заявления о зачислении в учебное заведение одного из родителей ребенка или официального опекуна
  • копии свидетельства о рождении ребенка
  • оригинала или копии медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"
  • документа, подтверждающего место жительства ребенка или одного из его родителей на территории обслуживания учебного заведения (если ребенок претендует на свободные места в другой школе - потребности в таком документе нет)

"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое ближе к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - объясняла еще ранее заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко.

По ее словам, подать заявления о зачислении своих детей в первые классы родители могут до 31 мая 2024 года, ведь именно такой срок был определен приказом Министерства образования и науки Украины.

Как происходит зачисление в школу в Киевской области

Согласно информации, опубликованной в системе электронной записи детей в учреждения общего среднего образования города Киева, оригиналы документов необходимо принести до 31 мая включительно.

Уточняется, что отсутствие по состоянию на 31 мая медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении ребенка в первый класс.

Отмечается также, что:

  • первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно
  • если по состоянию на 31 мая количество поданных заявлений о зачислении не превышает общего количества мест в первых классах, то не позднее 1 июня издают приказ о зачислении всех детей
  • если по состоянию на 31 мая количество поданных заявлений превышает количество мест, то до 1 июня зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление
  • до 15 июня зачисляются все остальные дети по результатам жеребьевки (оно проводится с 5 по 10 июня и является публичным)
  • с 1 по 15 июня заявления о зачислении не принимаются, однако после 15 июня есть возможность подать заявления на свободные места

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнутся летние каникулы 2024, сколько они будут длиться и будут ли работать пришкольные лагеря.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: КГГА, портал "Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования", портал "Киев Цифровой", брифинг заместителя председателя КОГА Жанны Осипенко.

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