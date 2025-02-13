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Подготовка пилотов F-16 и производство ПВО: Умеров встретился с министром обороны Бельгии

Фото: Умеров встретился с министром обороны Бельгии (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном. Они обсудили оборонное сотрудничество Украины и Бельгии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в Facebook.

"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением. Перед ним стоят серьезные вызовы, и я благодарен за его готовность продолжать поддержку Украины и наших Вооруженных Сил", - написал Умеров.

Во время разговора они обсудили усиление Воздушных сил Украины, а именно программу F-16 и ее дальнейшую реализацию. Также обсуждали возможности локализации обслуживания самолетов в Украине и подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Министры сосредоточились на вопросах ПВО. А именно на вопросах усиления защиты украинского неба. Обсудили поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине, новые совместные оборонные проекты и их финансирование.

Поддержка со стороны Бельгии

Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабной войны. В частности недавно страны подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Согласно документу, в этом году Брюссель предоставит не менее 977 миллионов военной помощи. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.

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БельгияF-16Рустем УмеровВойна в Украине