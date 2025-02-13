Підготовка пілотів F-16 та виробництво ППО: Умєров зустрівся з міністром оборони Бельгії

"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням. Перед ним стоять серйозні виклики, і я вдячний за його готовність продовжувати підтримку України та наших Збройних Сил", - написав Умєров.

Під час розмови вони обговорили посилення Повітряних сил України, а саме програму F-16 та її подальшу реалізацію. Також обговорювали можливості локалізації обслуговування літаків в Україні та підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Міністри зосередились на питаннях ППО. А саме на питаннях посилення захисту українського неба. Обговорили постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні, нові спільні оборонні проекти та їх фінансування.