В Николаевской области ВСУ уничтожили два БПЛА россиян

Вчера, 20 марта, в Николаевской области украинские военніе сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350. Оба дрона были сбиты за 30 минут.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Вчера, 20 марта, с 16.00 по 16.30, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350", - рассказал он.

При этом обстрелов в регионе за сутки не было.

Как сообщалось, за сутки украинские военные сбили 7 БПЛА. Кроме того, ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.