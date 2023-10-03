Под завалами могут находиться люди. Оккупанты ударили по Антоновке, трое раненых

"Оккупационные войска нанесли авиаудара по Антоновке", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, по предварительной информации, пострадали трое местных жителей.

"Под завалами домов могут находиться люди. Информация уточняется", - добавил он.

Позже Прокудин добавил, что сейчас уже известно о четырех раненых и одном погибшем жителе Антоновки после авиаудара российской армии.

"Смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже. Травмированные - три женщины, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте", - рассказал он.

Как добавили в областной прокуратуре, 3 октября российские военные несколько раз обстреляли поселок в пригороде Херсона. Враг бил из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами.

"Попали в частный дом. На месте работают соответствующие службы, идет поиск лиц, которые могут быть под завалами", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрела Антоновки под Херсоном (t.me/phogovua)

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона и области

В последние полторы недели российские войска увеличили количество обстрелов Херсона и области. В последнее время захватчики исполььзуют для ударов по региону не только авиабомбы и артиллерию, но и ракеты, которые были ранее не так "популярны".

В частности, Херсон оккупанты обстреливают по несколько раз за сутки. Например, всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили двое девочек и их мать. Также под обстрел попало авто полицейских, в котором были двое патрульных. Один из них вскоре скончался в больнице во время операции.