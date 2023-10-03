Під завалами можуть бути люди. Окупанти ударили по Антонівці, троє поранених

"Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За словами голови ОВА, за попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів.

"Під завалами будинків можуть знаходитися люди. Інформація уточнюється", - додав він.

Пізніше Прокудін додав, що наразі вже відомо про чотирьох поранених и одного загиблого жителя Антонівки після авіаудару російської армії.

"Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані - троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці", - розповів він.

Як додали в обласній прокуратурі, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище у передмісті Херсона. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами.

"Поцілили у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами", - додали у відомстві.

Наслідки обстрілу Антонівки під Херсоном (t.me/phogovua)

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона та області

В останні півтора тижні російські війська збільшили кількість обстрілів Херсона та області. Останнім часом загарбники використовують для ударів по регіону не лише авіабомби та артилерію, а й ракети, які були раніше не такі "популярні".

Зокрема, Херсон окупанти обстрілюють по кілька разів на добу. Наприклад, всю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били Херсоном. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати. Також під обстріл потрапило авто поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них невдовзі помер у лікарні під час операції.