Россияне всю ночь и утро обстреливали Херсон: пострадала женщина и двое детей

Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили двое девочек и их мать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

"1 октября около 23:40 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсона", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Из-за артиллерийских обстрелов произошло возгорание частного дома.

"Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие при обстреле находились в своем доме.

Последствия обстрела Херсона (t.me/phogovua)

Обстрелы Херсона

Как добавляют в прокуратуре, всю ночь и утром 2 октября оккупанты били по центральной части Херсона, который украинские военные уволили в ноябре 2022 года. Повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.

Добавим, за прошедшую неделю обстрелы Херсона и области значительно усилились. Враг кроме авиабомб бьет по городу и ракетами.