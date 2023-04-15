RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под завалами дома в Славянске остаются пять человек

Фото: под завалами дома в Славянске остаются пять человек (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Славянске Донецкой области под завалами жилого дома, по которому попала российская ракета 14 апреля, остаются пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской ГВА Вадима Ляха.

По состоянию на утро субботы известно о 9 погибших и 21 раненом в результате вчерашнего обстрела Славянска.

"Под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены", - написал Лях.

Однако у спасателей нет сведений об жильцах еще трех квартир.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Напомним, вчера вечером спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов дома в Славянске.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, отметив, что за такие действия будет справедлива ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область