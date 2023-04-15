Под завалами дома в Славянске остаются пять человек

По состоянию на утро субботы известно о 9 погибших и 21 раненом в результате вчерашнего обстрела Славянска.

"Под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены", - написал Лях.

Однако у спасателей нет сведений об жильцах еще трех квартир.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Напомним, вчера вечером спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов дома в Славянске.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, отметив, что за такие действия будет справедлива ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.