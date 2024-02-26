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Под угрозой еще два села. Эксперты оценили, как может развиваться ситуация возле Авдеевки

Понедельник 26 февраля 2024 20:23
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Под угрозой еще два села. Эксперты оценили, как может развиваться ситуация возле Авдеевки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко, Александр Мусиенко

После выхода украинских военных из Ласточкиного неподалеку от Авдеевки, неясно, смогут ли ВСУ сохранить присутствие в Степовом и Северном, которые находятся немного восточнее.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкиного и на что теперь нацелилась РФ".

Как сообщили в ВСУ, маневр с выходом из Ласточкиного нужен, чтобы организовать оборону по линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.

Однако, по словам военного эксперта Александра Коваленко, в зоне риска еще два села - Степовое и Северное.

"Это логично, потому что Степовое не первый месяц в "серой зоне", оно быстро там оказалось, хотя россияне до сих пор не смогли его полностью захватить. А на Северное идет прямая дорога из Водяного. Россияне постоянно давили через Водяное с целью захвата Северного, для них важно сформировать на их базе этот буфер. Поэтому не исключаю, что Северное и Степовое тоже будут потеряны", - отметил Коваленко.

Под угрозой еще два села. Эксперты оценили, как может развиваться ситуация возле Авдеевки

deepstatemap.live

Военный эксперт Александр Мусиенко также считает, что возможный выход ВСУ из Степового является прогнозируемым сценарием.

"Враг сумел захватить Авдеевку, и теперь мы видим последствия - выход не только из города, а потенциально и из Степового. Здесь уже все покажут реальные боевые действия, сколько нашим силам удастся продержаться", - сказал он.

По словам эксперта, украинские войска перешли в маневренную оборону, предусматривающую активное движение между укрепрайонами и границами. Цель - обессилить врага, снизить его наступательный потенциал и блокировать дальнейшее продвижение.

Стоит отметить, что за Орловкой и Тоненьким начинаются естественные преграды в виде возвышенностей и каскада водоемов. По всей видимости, именно здесь Силы обороны готовятся остановить прорыв оккупантов.

Выход ВСУ из Авдеевки и Ласточкиного

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки , что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Позже Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

А 25 февраля мы сообщали, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Уже сегодня в ВСУ сообщили, что в украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области.

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