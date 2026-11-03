Под угрозой анестетики и препараты для реанимации: детали иска против "Фармасел"

Что известно об иске против "Фармасел"

В Хозяйственном суде Киева рассматривают иск с требованием уничтожить 29 наименований лекарства украинского производителя "Фармасел". Среди них - кровоостанавливающие средства, анестетики и растворы для реанимации, которые поставляют в военные госпитали и прифронтовые больницы.

Речь идет о деле №910/3053/26 (910/12930/26). Иск 9 октября 2026 подало ООО "НИКО" (директор - Сергей Дядечко) в лице распорядителя имущества, арбитражной управляющей Дианы Козловской. Ответчик - ООО "Фармасел", производящее лекарства под брендом Nikopharm.

В пункте 22 просительной части иска содержится требование обязать "Фармасел" изъять из гражданского оборота и уничтожить 29 наименований лекарственных средств. Среди них - Гемаксам, Бупивакаин, Бупивакаин Спинал, Эметон, новокаин, натрия хлорид, вода для инъекций, магния сульфат, Диклофенак, Эуфиллин, а также антибиотики Левоцин-Н и Авецин-Н. Это препараты, которые используют в операционных, реанимации и травматологии. Многие соответствующие действующие вещества входят в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Цена иска - около 106,7 млн грн. 13 октября суд под председательством судьи Леонида Омельченко открыл производство и запретил "Фармасел" распоряжаться торговой маркой. Ответчик готовит апелляцию.

Из-за чего возник спор вокруг Nikopharm

Конфликт касается торговой марки Nikopharm (свидетельство №113454). После потери завода в оккупированной Макеевке в 2014 году права на знак передали по сделке 2015 года, а в 2024-м их приобрел "Фармасел".

Производитель настаивает на законности этой цепочки передачи прав. Истец оспаривает сделки, требует вернуть марку в имущественную массу должника, а связанные с ней лекарства - уничтожить.

Свои требования истец обосновывает, в частности, статьями 15-16 Гражданского кодекса и статьей 41 Соглашения ТРИПС. В то же время, как следует из материалов дела, среди доказательств использования знака есть перечень ссылок на сайты аптек и справочников - без распечаток и подтверждений нанесения именно торговой марки №113454 на упаковки препаратов.

Статья 432 Гражданского кодекса предусматривает возможность уничтожения товаров, введенных в оборот с нарушением прав интеллектуальной собственности. Однако для этого необходимо доказать само нарушение, связь торговой марки с каждой позицией продукции и соразмерность такой необратимой меры.

Отдельные вопросы вызывает оценка марки. Экспертное заключение Ирины Мищенко №788/09.2026 от 4 сентября 2026 года определяет ее стоимость по состоянию на июль 2015 года в 94,27 млн грн - почти 4,2 млн долларов. По оценке издания “СтопКор”, расчет фактически основан на суммировании условных роялти с выручки прошлых лет, а не на прогнозе выгод после потери завода. Журналисты также указывают на арифметические противоречия в заключении.

Кроме того, с 18 января 2025 года закон №3910-IX запрещает размещать на упаковках лекарств информацию о лицах, которые не являются производителем или владельцем регистрационного удостоверения. Поэтому само по себе право на корпоративную марку не гарантирует возможности использовать ее на упаковках препаратов.

Куда поставляют лекарство "Фармасел"

"Фармасел" имеет статус критически важного предприятия (приказ Минздрава №1804 от 26 ноября 2025 года) и 211 сотрудников. За 2025 год компания уплатила 28,5 млн грн налогов.

По данным Prozorro, производитель выполнил 847 договоров с учреждениями здравоохранения на сумму более 175 млн грн. Сводный перечень покупателей, с учетом закупок через дистрибьюторов, насчитывает 1 644 позиции. Среди них - 63 воинские части, 59 военных и ведомственных медицинских учреждений, 28 учреждений МВД и два учреждения СБУ.

Реестр благотворительной помощи за 2022-2026 годы содержит 313 получателей. Среди них - Главный военный клинический госпиталь, "Охматдет", больница им. Мечникова и Институт хирургии им. Шалимова.

"Как только начались военные действия, первый звонок руководителя был мне: обзвонить киевские госпитали и предложить бесплатную помощь", - вспоминает начальник отдела госпитальной промоции "Фармасел" Виталий Новиков.

О дефиците препаратов на прифронтовых направлениях говорит и директор по развитию БФ "Милосердие и здоровье" Юрий Барабаш.

"Медицинские учреждения, которые находятся на прифронтовых направлениях, испытывают очень сильный дефицит медикаментов. Сейчас нелегко только тому, кто ничего не делает, кто не помогает, кто не участвует", - говорит он.

По данным компании, из-за ареста счетов производитель, который был прибыльным в 2025 году, по итогам третьего квартала 2026-го отчитывается об убытках.

Что происходило вокруг завода в Макеевке

11 сентября 2026 года журналисты "СтопКора" опубликовали расследование о 86-страничном техническом русскоязычном документе, касающемся бывшего завода "НикоФарма" в оккупированной Макеевке. Документ был подготовлен уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

В отчете оценивается возможность возобновления производства на оборудовании, оставшемся на площадке. В частности, авторы документа рассматривают логистику до Москвы (около 1 280 км), преимущества так называемой свободной экономической зоны по российскому законодательству, получение лицензии и регистрационных удостоверений в РФ. Кто заказал отчет, журналисты не установили.

18 декабря 2024 года участником ООО "НИКО" стала панамская Horizonix Capital Corp. В том же месяце, по сообщению самой компании, прекратила действовать ее лицензия на промышленное производство лекарств.

В феврале 2026 года "НИКО" заказало в Государственном экспертном центре Минздрава сканирование архивных материалов объемом до пяти тысяч страниц. Журналисты направили в центр запрос, чтобы выяснить, какие именно документы сканировали.

Связаны ли эти события с иском против "Фармасел", должны установить компетентные органы.