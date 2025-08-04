Под Волчанском за Россию воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки, - Зеленский

Россия использует в боях против украинских защитников на Волчанском направлении наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава украинского государства рассказал, что он посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
По словам президента, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев. Отдельно поднимался вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.
"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства также добавил, что вручил защитникам государственные награды.
Напомним, 8 апреля украинским защитникам удалось взять в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что китайцев в рядах российской армии намного больше, чем двое.
Уже 27 июня стало известно, что в плен к украинским защитникам попал еще один китаец. Это был 24-летний Ван Ву.
Несколько месяцев назад издание The Telegraph сообщало, что Россия обманом привлекает к войне против Украины выходцев из африканских стран.