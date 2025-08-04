Под Волчанском за Россию воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки, - Зеленский

Глава украинского государства рассказал, что он посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

По словам президента, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев. Отдельно поднимался вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.

"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что вручил защитникам государственные награды.