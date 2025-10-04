Под видом "ясновидящих": харьковчане организовали преступную схему на миллионы гривен

Группа харьковчан обманывала граждан через телеэфиры с "ясновидящими". В общем дельцам удалось завладеть около 6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, безработный харьковчанин создал преступную группу, к которой привлек еще трех жителей города - двух мужчин и женщину. Они организовали схему дистанционного "целительства" через популярную телепередачу.

Под вымышленными именами сообщники представлялись "ясновидящими" и убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета за проведение "обрядов", которые якобы должны были лечить тяжелые болезни, "снимать порчу" и приносить "исцеление".

Жертвами мошеннической схемы стали граждане из разных регионов Украины, среди которых - тяжелобольные и их родственники. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн. Полученные деньги участники группы снимали с банковских карточек и распределяли между собой.