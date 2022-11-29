Под видом гуманитарки. В Винницкой области выявили схему продажи автомобилей

В Винницкой области сотрудники Офиса генерального прокурора разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн гривен, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, двое братьев организовали продажу авто, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Они размещали объявления на платформах для продажи автомобилей. Прибыль получали под видом уплаты благотворительных взносов на банковский счет благотворительного фонда, возглавляемого одним из подозреваемых. Правоохранители изъяли автомобили на общую сумму 1,5 млн гривен. По ходатайству прокуратуры обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн гривен каждому.