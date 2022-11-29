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Под видом гуманитарки. В Винницкой области выявили схему продажи автомобилей

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Винница, Вторник 29 ноября 2022 15:58
Под видом гуманитарки. В Винницкой области выявили схему продажи автомобилей Фото: в Винницкой области выявили схему продажи автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Винницкой области сотрудники Офиса генерального прокурора разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн гривен, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, двое братьев организовали продажу авто, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Они размещали объявления на платформах для продажи автомобилей. Прибыль получали под видом уплаты благотворительных взносов на банковский счет благотворительного фонда, возглавляемого одним из подозреваемых.

Под видом гуманитарки. В Винницкой области выявили схему продажи автомобилейПравоохранители изъяли автомобили на общую сумму 1,5 млн гривен. По ходатайству прокуратуры обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн гривен каждому.

Под видом гуманитарки. В Винницкой области выявили схему продажи автомобилей

Ранее мы писали, что в Киеве пограничники совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили схему продажи автомобилей, которые завозились в качестве гуманитарной помощи для ВСУ и волонтеров.

Также сообщалось, что в Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

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