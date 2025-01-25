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В Молдове попал в аварию автобус Киев-Кишинев, есть пострадавшие

Молдова, Суббота 25 января 2025 22:50
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В Молдове попал в аварию автобус Киев-Кишинев, есть пострадавшие Фото: автобус попал в ДТП в Молдове (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Дмитрий Левицкий

Рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев, попал в аварию на территории Молдовы. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское агентство NewsMaker.

Авария произошла вблизи села Пересечино в 30 километрах до Кишинева, рассказала молдавскому агентству пресс-секретарь районной полиции Елена Беетреу.

По словам одной из пассажиров автобуса, водитель заснул за рулем и не справился с управлением. Из-за этого автобус съехал с трассы. В полиции же говорят, что обстоятельства аварии устанавливаются, однако рассказали, что автобус врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с проезжей части.

В аварии, по данным полиции, пострадали двое пассажиров автобуса - мужчина и женщина. Их доставили в больницу для оказания помощи. Водителя автобуса проверили на алкоголь. Он был трезв.

Напомним, на прошлой неделе в Германии произошла авария с автобусом компании Flixbus. Автобус с 13 пассажирами направлялся из Берлина в польский Щецин, когда съехал с дороги и перевернулся. Предварительно, авария произошла из-за плохой погоды.

Немецкие СМИ писали, что в результате этой аварии погибла гражданка Украины. Однако в украинском МИД тогда не подтвердили эту информацию, поскольку в то время еще не состоялось опознание тела.

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Киев ДТП Молдова Кишинев Автобусы
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