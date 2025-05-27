Под ударом важный завод врага. В РФ пожаловались на масштабную атаку дронов
В ночь на 27 мая Россию атаковали неизвестные дроны. По информации Минобороны РФ, противовоздушная оборона якобы уничтожила 99 БпЛА в семи регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и российские Telegram-каналы.
Атака БпЛА
Больше всего БПЛА зафиксировали над Белгородской (56) и Воронежской (25) областями. Остальные - во Владимирской, Калужской, Тульской, Липецкой и Ростовской.
Параллельно с этим жители Мурома сообщали о взрывах на территории местного завода, а в Липецке ввели "красный" уровень опасности.
Муром
По словам губернатора Владимирской области, в Муроме в результате атаки повреждены три здания в промзоне.
Пострадавших нет, но проводилась эвакуация. Также сообщается о лесном пожаре в Липецкой области после падения обломков одного из БПЛА.
В частности, в городе Муром дроны попали по местному приборостроительному заводу.
Аэропорты
Из-за угрозы повторных атак были закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги. В ряде регионов работали системы оповещения, а местные власти просили жителей оставаться в укрытиях.
Российские силовики заявляют об "успешной работе ПВО" и отсутствии разрушений, но частые тревоги, сирены, пожары и ограничения работы аэропортов все чаще свидетельствуют об обратном.
Москва под атакой дронов
Ранее мы писали о том, что в ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер". Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.
Следующей ночью, 7 мая, Москву также атаковали дроны. Тогда тоже ряд аэропортов вводил план "Ковер", а в регионе были слышны взрывы.
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