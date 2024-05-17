Оккупанты рассказали о последствиях ночной атаки в Севастополе и введенных ограничениях
Во временно оккупированном Севастополе после ночной воздушной атаки, вероятно, с применением беспилотников, была приостановлена работа подстанции, и вводятся точечные отключения света. Также были отменены занятия в школах, заведениях среднего образования и детсадах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного гауляйтера Михаила Развозжаева.
По словам оккупационного "чиновника", специалисты "делают все возможное, чтобы полностью возобновить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это уходит больше времени - по предварительным оценкам, около суток".
"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно, будут точечные отключения света", - говорит он.
Оккупационный гауляйтер Севастополя добавил, что о том, когда и в каких районах города будут отключать электричество - будут информировать коммунальные службы.
"В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах... Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно быстрее. Информировать о ходе работ", - говорится в заявлении Развозжаева.
Ночная атака дронов в Крыму
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая и территории оккупированного Россией украинского полуострова прозвучала серия взрывов в Севастополе и Балаклаве, где также заявлялось о работе ПВО по беспилотникам.
Также позже стало известно о поражении подстанции "Севастополь", куда, как заявил гауляйтер Севастополя, упали обломки БПЛА.
Между тем в сети звучало предположение, что Балаклавская ТЭС могла быть объектом атаки. Позже стало известно, что в некоторых районах Севастополя исчез свет, а местные энергетики рассказали, в каких районах города и на каких улицах это произошло.
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