Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

По данным Генштаба, ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск". По предварительной информации, поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

Подтверждается и пожар на территории объекта. Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти.

Также ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставок топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год. НПЗ расположен в 1400 км от границы с Украиной.

Что говорят в СБУ

Отмечается, что СБУ вместе с Силами обороны поразила нефтетерминал порта Приморск - ключевой экспортный хаб рф на Балтийском море.

Речь идет о крупнейшем нефтяном порту РФ на Балтийском море и ключевом экспортном хабе. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые сейчас проводят эвакуацию персонала.

Ликвидация ПВО россиян

ВСУ также атаковали средства противовоздушной обороны противника - зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Кроме того, украинские военные били по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супонево Брянской области РФ.

Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов, а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной Донетчине.

Также под ударом был склад хранения дронов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.