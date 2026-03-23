Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

12:46 23.03.2026 Пн
2 мин
Опубликованы фото и видео последствий ударов по стратегическим объектам россиян
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян (росСМИ)

Украинские войска атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и источники в СБУ.

Читайте также: Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

По данным Генштаба, ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск". По предварительной информации, поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

Подтверждается и пожар на территории объекта. Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти.

Также ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставок топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год. НПЗ расположен в 1400 км от границы с Украиной.

Что говорят в СБУ

Отмечается, что СБУ вместе с Силами обороны поразила нефтетерминал порта Приморск - ключевой экспортный хаб рф на Балтийском море.

Речь идет о крупнейшем нефтяном порту РФ на Балтийском море и ключевом экспортном хабе. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые сейчас проводят эвакуацию персонала.

Ликвидация ПВО россиян

ВСУ также атаковали средства противовоздушной обороны противника - зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Кроме того, украинские военные били по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супонево Брянской области РФ.

Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов, а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной Донетчине.

Также под ударом был склад хранения дронов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.

Ранее сообщалось, что дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Речь шла о крупном российском экспортном терминале вблизи порта Тамань.

Также мы писали, что в российском городе Саратов вторые сутки продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.

