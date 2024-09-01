Под ударом НПЗ в Москве и электростанции. РФ заявила о масштабной атаке: что известно

Россия заявила о масштабной атаке дронов 1 сентября. Оккупанты утверждают, что якобы были атакованы 15 регионов, в том числе Москва и область.

Что известно об атаке и последствиях - в материале РБК-Украина ниже.

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Что говорит Минобороны

Ночь на воскресенье, 1 сентября, и утро в России были неспокойными. В ряде регионов слышали взрывы и фиксировали неизвестные дроны.

Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны якобы перехватили над Россией аж 158 беспилотников

По словам россиян, над территорией Курской области за ночь перехвачено 46 дронов, Брянской области - 34, Воронежской - 28, Белгородской - 14, восемь - над территорией Рязанской области, два - над Москвой, семь - над Московской областью, пять - над Калужской, четыре - над Липецкой, три - над Тульской областью, по два дрона над Тамбовской и Смоленской областями, и по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Таким образом, как отмечают россияне, были якобы атакованы 14 областей РФ и российская столица - Москва.

Москва и область

Россияне заявили, что в Москве был атакован нефтеперерабатывающий завод. В сети россияне публиковали фото и видео горящего факела на НПЗ.

Фото: горящий факел на Московском НПЗ (t.me/astrapress)

Позже стало известно, что был атакован Московский НПЗ. Это нефтеперерабатывающее предприятие компании "Газпром нефть", расположенное в Москве в районе Капотня. Введен в действие в 1938 году. Профиль НПЗ - топливный.

На НПЗ вспыхнул мощный пожар. Российское МЧС заявило, что пожару присвоен высокий ранг (пятый), это означает, что масштабы возгорания серьезны. После этого ранг пожара понизили до второго. Огонь тушили даже вертолетами.

По сообщениям россиян, пострадавших якобы не было.

Кроме того, российские чиновники заявили о якобы попытке атаки на ГРЭС (государственная районная электростанция) в городе Кашира Московской области. Местные власти заявили, что три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС, но якобы были сбиты на подлете.

Очевидцы при этом публиковали видео, на котором слышен взрыв в районе станции.

Из-за атаки дронов прекращали работу московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". 43 самолета приземлились на запасных аэродромах.

Тверская область

В Тверской области под ударом была местная электростанция в городе Конаково, а также газораспределительная сеть, которая находится в нескольких километрах от нее.

Россияне утверждают, что в районе Конаково было уничтожено пять дронов. Впрочем, известно, что на ГРЭС в Тверской области возник серьезный пожар. Местные жители в сети поделились соответствующими кадрами.

В других регионах РФ, по сообщениям россиян, без последствий. В Ярославле во время атаки перекрывали въезд и выезд из города.