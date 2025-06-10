Беспилотник ударил по Одесскому зоопарку: погибло животное

В ночь на 10 июня в результате российской дроновой атаки пострадала техническая территория Одесского зоопарка. В результате взрыва погиб домашний баран, было повреждено здание сенохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора зоопарка Игоря Белякова .

По его словам, непосредственного попадания в зоны содержания животных не было. Однако взрывная волна достигла части зоопарка, где находилось животное. Другие жители зоопарка и персонал не пострадали.

Поврежденное здание служило как хранилище для веток и опилок. На момент удара оно было пустым, что позволило избежать более масштабного пожара.

По словам администрации, после взрыва была проведена проверка всех животных. Некоторые, в частности зебры, проявляли признаки стресса, однако быстро оправились.

Игорь Беляков накануне опубликовал на своей странице в Facebook фото овечек, которые живут в зоопарке Одессы.





Овечки с котом в зоопарке Одессы (фото:facebook.com/zmeybelyakov)