Под ударом Харьков и Днепр: Россия выпустила за ночь более сотни дронов

Россияне выпустили по Украине 108 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Пуски были из Курска, Приморско-Ахтарска в России и с Чауды в Крыму.

Оккупанты сосредоточили удар на Днепре и Харькове. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 30 апреля силы ПВО уничтожили 50 вражеских дронов. Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий). Противовоздушная оборона работала на востоке, севере, юге и в центре страны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще два дрона остаются в воздухе, боевая работа продолжается.

Стоит добавить, что вражеские дроны сегодня утром долетели до западных областей Украины. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях объявляли воздушную тревогу.

