Под ударом энергетика. По Украине вводят аварийные отключения света из-за атаки РФ

"Внимание! В связи с массированной ракетной атакой - применены аварийные отключения", - говорится в сообщении в 06:54.

В Укрэнерго добавили, что меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, атаку по энергетике подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также отметил, что ночью была атакована газовая инфраструктура.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", - написал он.