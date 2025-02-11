Под ударом энергетика. По Украине вводят аварийные отключения света из-за атаки РФ

В Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причиной является массированная ракетная атака россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Внимание! В связи с массированной ракетной атакой - применены аварийные отключения", - говорится в сообщении в 06:54.
В Укрэнерго добавили, что меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
Кроме того, атаку по энергетике подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также отметил, что ночью была атакована газовая инфраструктура.
"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", - написал он.
Отметим, что российские оккупанты регулярно используют дроны и ракеты разных типов, чтобы атаковать энергетические объекты Украины.
Так, около недели назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сейчас ключевой фактор, который влияет на ситуацию с энергоснабжением - это последствия российских атак. Он отметил, что похолодание не оказывает такого значительного влияния.
"Единственное что влияет - это последствия атак. К сожалению эти атаки происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность", - сказал он.
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