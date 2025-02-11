Під ударом енергетика. По Україні вводять аварійні відключення світла через атаку РФ

"Увага! У зв'язку з масованою ракетною атакою - застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні о 06:54.

В Укренерго додали, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, атаку по енергетиці підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він також зазначив, що вночі було атаковано газову інфраструктуру.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", - написав він.