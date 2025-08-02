Под ударом дома, рынок и магазин "Аврора": первые подробности обстрела Дружковки
Российские дроны массированно атаковали Дружковку в Донецкой области в субботу, 2 августа. В городе зафиксированы повреждения, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
"Город подвергся массированной дроновой атаке. Повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей", - отметил он.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате вражеской атаки был поврежден магазин "Аврора".
По словам председателя Донецкой ОВА, по меньшей мере 5 человек ранены. На месте попаданий работают ответственные службы.
"Этот обстрел - это очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности", - добавил Филашкин.
Фото: дроны РФ атаковали Дружковку (t.me/VadymFilashkin)
Напомним, сегодня, 2 августа, в Дружковке Донецкой области прогремели мощные взрывы. Город находится вблизи линии фронта.
В сети писали о "прилетах" по центру города и не только. Местные паблики сообщали о пожарах и сильном дыме над городом.