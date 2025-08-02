Під ударом будинки, ринок і магазин "Аврора": перші подробиці обстрілу Дружківки

Російські дрони масовано атакували Дружківку у Донецькій області у суботу, 2 серпня. У місті зафіксовано пошкодження, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

"Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок", - зазначив він. На опублікованих кадрах можна побачити, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений магазин "Аврора". За словами голови Донецької ОВА, щонайменше 5 людей поранено. На місці влучань працюють відповідальні служби. "Цей обстріл - це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", - додав Філашкін. Фото: дрони РФ атакували Дружківку (t.me/VadymFilashkin)