Под ударом аэродром и нефтебазы: что известно об атаке Сил обороны на Россию

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В ночь на 3 августа в нескольких регионах России раздавались взрывы. В частности, было громко в Ростовской области. Россияне жаловались на атаку дронов и публиковали кадры пожаров.

Атака на аэродром

Еще ночью российские Telegram-каналы заявили, что был атакован аэродром "Морозовск" в Ростовской области.

Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск". Операцию провели СБУ, ГУР и ВСУ. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. В сети публиковали кадры мощного пожара в районе аэродрома.

Российские власти пытаются скрыть "прилет" по военному объекту и утверждают, что горят складские помещения.

Как отмечают росСМИ, в Морозовске после ночной атаки введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

Это не первая украинская атака на российский аэродром "Морозовск". Так, в июне 2024 года руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что украинские защитники использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром в Морозовске.

Известно, что "Морозовск" был атакован в декабре 2023 года и апреле этого года. На этом аэродроме базируются бомбардировщики Су-34

Под ударом нефтебазы

Генеральный штаб подтвердил, что этой ночью также были атакованы нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Об этом также свидетельствовали в ночные публикации местных российских пабликов.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны ГУР атаковали склад горюче-смазочных материалов на территории комбината "Атлас" Росрезерва вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов для воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях. Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian проекта Nayan.

Российские СМИ сообщали о мощном пожаре на территории комбината "Атлас". Его до сих пор не могут потушить. Столб черного дыма виднеется в нескольких километрах от места пожар.

Кроме того, в эту ночь была атакована нефтебаза "Губкинская" в Белгородской области. По данным источников, беспилотники СБУ поразили нефтебазу. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорания.

Что говорят в России

Министерство обороны традиционно отчиталось об "отбитой" атаке. По словам россиян, якобы были перехвачены и уничтожены 75 беспилотников.