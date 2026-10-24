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Сенаторы требуют расширить доступ Украины к Starshield для операций в РФ

18:51 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Сенаторы требуют расширить доступ Украины к Starshield для операций в РФ Фото: В Сенате США выступили с новой инициативой по усилению ВСУ (Getty Images)
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Американские законодатели от Республиканской и Демократической партий обратились к президенту Дональду Трампу с призывом предоставить украинским военным более широкие возможности использования Starshield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill и совместное заявление сенаторов.

Официальное обращение к министру обороны США Питу Хегсету опубликовали 23 октября на сайте сенатора Марка Келли.

The Hill обращает внимание на то, что авторы письма являются известными проукраинскими политиками.

Они настаивают на расширении доступа к Starshield для укрепления украинских оборонных возможностей.

Сенаторы пытаются убедить Дональда Трампа и его команду, что эта система должна обеспечивать связь ВСУ во время военных операций в глубине российской территории.

В обращении законодатели призвали Пентагон сохранить необходимое географическое покрытие для проведения Украиной законных военных операций, в том числе на территории РФ.

Более того, они требуют обеспечить плавный переход от коммерческой сети Starlink к Starshield, которая функционирует в рамках государственного контракта США.

Авторы письма подчеркнули, что спутниковая связь является одним из ключевых элементов обороноспособности Украины.

Что важно понимать, пока воины ВСУ могут пользоваться Starlink только в пределах международно признанной территории страны.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 24 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связь Starlink на фронте возобновилась до нужной скорости.

А в Британии рассказали, кто уговаривал Дональда Трампа принять это решение.

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