Под давлением США Европа увеличила расходы на оборону, - эксперт

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Европу за недостаточные расходы на оборону. Однако ситуация уже изменилась и военные расходы континента значительно выросли.

"На мой взгляд, есть за что критиковать Трампа, в том числе в отношении Украины, но в отношении НАТО, он сделал очень важное дело во время первого президентства. Он просто дал понять, что надо платить, надо вкладывать деньги в свою оборону, не надеяться на Соединенные Штаты", - сказал он.

По его словам, если бы сейчас Трамп пришел впервые, это было бы очень-очень плохо, потому что НАТО не было бы готово.

Как отмечается в материале РБК-Украина "НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые и так достигли показателя в 2%, при поддержке нового генсека НАТО Марка Рютте лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов. И их настояния, похоже слышат.

По данным Bloomberg, в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП. Собеседники издания отмечают, что приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Когда именно будет введен норматив неизвестно, но как правило, подобные решения принимаются на ежегодных саммитах НАТО. Следующий будет аж в июне следующего года в Гааге.

Что важно, у европейских членов НАТО уже сейчас есть свой "ядерный зонтик". Хоть он и не такой мощный как американский.

"Великобритания и Франция - они более решительные, они тоже ядерные государства и к таким обязательствам (в рамках НАТО) более серьезно относятся. Я думаю, в конечном счете и Германия тоже. То есть, солидарность внутри НАТО остается, даже без Соединенных Штатов", - сказал РБК-Украина аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.