Під тиском США Європа збільшила видатки на оборону, - експерт

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Європу за недостатні видатки на оборону. Однак ситуація вже змінилася і воєнні видатки континенту значно зросли.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова правління ГО "Центр стратегічних досліджень" Павло виданню Жовніренко.

"На мій погляд, є за що критикувати Трампа, в тому числі стосовно України, але стосовно НАТО, він зробив дуже важливу справу під час першого президентства. Він просто дав зрозуміти, що треба платити, треба вкладати гроші у свою оборону, не сподіватися на Сполучені Штати", - сказав він.

За його словами, якби зараз Трамп прийшов вперше, оце було б дуже-дуже погано, тому що НАТО не було б готове.

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна "НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує", країни Центрально-Східної Європи, які і так досягли показника у 2%, за підтримки нового генсека НАТО Марка Рютте лобіюють подальше збільшення оборонних видатків. І їх наполягання, схоже чують.

За даними Bloomberg, у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП. Співрозмовники видання зазначають, що пріоритетними завданнями стануть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєння та потенціалу ядерного стримування.

Коли саме буде запроваджено норматив невідомо, але як правило, подібні рішення ухвалюються на щорічних самітах НАТО. Наступний буде аж у червні наступного року в Гаазі.

Що важливо, у європейських членів НАТО вже зараз є своя "ядерна парасолька". Хоч вона і не така потужна як американська.

"Великобританія та Франція - вони більш рішучі, вони теж ядерні держави і до таких зобов'язань (в рамках НАТО) більш серйозно ставляться. Я думаю, в кінцевому рахунку і Німеччина теж. Тобто, солідарність всередині НАТО залишається, навіть без Сполучених Штатів", – сказав РБК-Україна аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд.