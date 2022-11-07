ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских. Часть людей после этого исчезает

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 ноября 2022 20:28
Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских. Часть людей после этого исчезает Фото: Под Северодонецком оккупанты обыскивают гражданских (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область) продолжаются обыски среди населения. Часть людей, у которых происходили незаконные обыски, начала исчезать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.

"Люди, которые возвращались в Северодонецк, в большинстве своем смогли выдержать там 2-3 суток", - говорится в заявлении.

По словам Стрюка, гуманитарная обстановка в городе сложная. Оккупационные власти не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг. Также россияне производят эксгумацию тел погибших. Стрюк предполагает, что это делается для сокрытия преступлений оккупантов.

"В окрестных селах продолжаются обыски населения, кое-где исчезают люди. Россияне укрепляют оборону города", - пояснил глава города.

Оккупанты продолжают распространять списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов.

Напомним, что российские оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных в Северодонецке Луганской области.

Отметим, что мобилизованных россиян, направленных в оккупированную часть Луганской области, расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Северодонецк Война в Украине
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ