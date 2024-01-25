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Под российским Красноярском горит производственный цех (видео)

Иллюстративное фото: Под российским Красноярском горит производственный цех (МЧС России)
Автор: Владислав Прийменко

В российском селе под Красноярском горит производственный цех. В нем производят водные судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra и SHOT.

В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов. Пожар ликвидируют 27 человек. Около 40 человек ликвидировано.

"Около 40 человек эвакуировано. На месте работает 27 человек и 8 единиц техники", - передали в МЧС региона.

 Фото: Под российским Красноярском горит производственный цех (https://t.me/astrapress/46809)

По данным Telegran-канала SHOT,  в цеху производят плоскодонные водные судна с надувными и твёрдыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя достигает почти 5 млн рублей.

В сети появилось видео пожара.

Чуть позже стало известно об локализации огня.

"Пожар в производственном цехе в селе Еловое Емельяновского района Красноярского края локализовали на площади 1 725 квадратных метров", - сообщили в региональном МЧС.

Пожары в России

Ранее стало известно о пожаре в российском Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы сообщали об атаке беспилотника.

Также пожар вспыхнул на фабрике под Челябинском 24 января. Там производили мебель.

21 января взрывы были в Ленинградской области - загорелся газовый терминал. перед пожаром очевидцы слышали взрывы. Позже СБУ подтвердила свою спецоперацию.

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